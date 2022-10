Wintertagung des Europarats-Parlaments

Europa/Unterrichtung - 28.10.2022 (hib 605/2022)

Berlin: (hib/JOH) Die Teilhabe von Kindern, das Migrations- und Asylpaket der Europäischen Union sowie die Bekämpfung des zunehmenden Hasses gegen LGBTI-Menschen in Europa waren Schwerpunkte der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PVER) vom 24. bis 28. Januar 2022 in Straßburg. Das geht aus einer Unterrichtung (20/4191) durch die Delegation der Bundesrepublik Deutschland in der PVER hervor.