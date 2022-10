Maßnahmen der Deutschen Bahn zur Energieeinsparung

Verkehr/Antwort - 28.10.2022 (hib 605/2022)

Berlin: (hib/HAU) Die Deutsche Bahn AG (DB AG) setzt laut Bundesregierung verschiedene Maßnahmen zur Energieeinsparung um. Die Fahrzeugflotte werde seit Jahren kontinuierlich erneuert und durch energieeffiziente Fahrzeuge erweitert, heißt es in der Antwort der Regierung (20/4017) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/3247). Darüber hinaus leiste die Fahrweise einen Beitrag zur Energieeinsparung. „Seit Jahren werden die Lokführer und Lokführerinnen der DB AG hierzu geschult“, schreibt die Bundesregierung. Fahrassistenzsysteme würden zudem das energiesparende Fahren unterstützen. So könnten bis zu zehn Prozent an Energie eingespart werden.

Bei dem von der DB AG geplanten Stromspar-Bonus für Mitarbeitende handelt es sich den Angaben zufolge um eine Pauschalzahlung von 100 Euro brutto. Verläuft die Aktion zur Stromeinsparung erfolgreich, werde der Konzernvorstand über eine Aufstockung des Energie-Bonus auf einmalig bis zu 150 Euro brutto entscheiden. Auf die Frage, ob geplant sei, den Stromverbrauch einzelner Mitarbeiter zu erfassen, heißt es in der Antwort: Die DB AG wolle langfristig „ein gesamthaftes Einsparergebnis“ sehen. Ein Messkonzept für die DB AG und der Rücklauf der Aktivitäten der Mitarbeitenden seien Grundlage für die Entscheidung zur einmaligen Aufstockung des Betrages, teilt die Bundesregierung mit.