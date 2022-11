Finanzierung von Demokratie-Projekten

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Antwort - 01.11.2022 (hib 610/2022)

Berlin: (hib/CHE) Alle Projekte im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ nehmen an der begleitenden Erfolgskontrolle teil und werden wissenschaftlich begleitet. Das betont die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/4159) auf eine Kleine Anfrage (20/3869) der AfD-Fraktion. In der Antwort geht es ferner sehr ausführlich um die Aufschlüsselung der Finanzierung von Projekten des Vereins „La Red“ aus Bundesmitteln.