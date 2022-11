Mehr Verwendung des Hormons PMSG in der Tierhaltung

Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 01.11.2022 (hib 610/2022)

Berlin: (hib/NKI) Der Verbrauch des Schwangerschaftshormons PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropin), das von Tierhaltern eingesetzt wird, ist nach Auskunft der Bundesregierung gestiegen. Das geht aus einer Antwort (20/4103) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/3775) der AfD-Fraktion hervor.

Demnach habe der Verbrauch von PMSG im Zeitraum vom 1. Februar 2013 bis zum 31. Januar 2016 in Deutschland etwa 3,8 Millionen Einzeldosen zur Behandlung von Schweinen betragen. Für die Jahre 2016 bis 2019 habe sich der Verbrauch auf 6,4 Millionen Einzeldosen erhöht.

Nach Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) werde der Wirkstoff PMSG in Europa in den Niederlanden und in Island produziert, sowie in Südamerika in den Ländern Argentinien und Uruguay. PMSG in den in Deutschland zugelassenen Tierarzneimitteln stamme aus jenen Herkunftsländern. Aufgrund derzeit laufender regulatorischer Aktivitäten auf europäischer Ebene sei die Einführung eines weiteren Wirkstoffherstellers für PMSG aus China zukünftig anzunehmen, hieß es in der Antwort.