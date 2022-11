Tarifbindung in Bayern

Arbeit und Soziales/Antwort - 01.11.2022 (hib 611/2022)

Berlin: (hib/CHE) Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse darüber vor, wie viele öffentliche Aufträge in Bayern in den vergangenen zehn Jahren an tarifgebundene Betriebe vergeben worden sind. Das schreibt sie in ihrer Antwort (20/4129) auf eine Kleine Anfrage (20/3503) der Fraktion Die Linke.