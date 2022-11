Union fragt nach klimarelevanter Technologieförderung

Klimaschutz und Energie/Kleine Anfrage - 07.11.2022 (hib 621/2022)

Berlin: (hib/MIS) Die Unionsfraktion interessiert sich für die energie- und klimarelevante Technologieförderung des Bundes im Rahmen des „Important Project of Common European Interest“ (IPCEI). In einer Kleinen Anfrage (20/4273) stellen die Abgeordneten von CDU und CSU fest, die Projekte seien mit Blick auf die Energiekrise und den Klimawandel „von großer Wichtigkeit“ - und zeigen sich deshalb beunruhigt über sich mehrende Berichte, wonach die Projekte sich verzögern und so die Erfolgsaussichten der IPCEI-Förderung konterkariert würden. Die Bundesregierung soll Auskunft geben, in welchem Umfang Antragsteller im Rahmen des IPCEI-Projekts den kompletten Förderantrag oder Teile des Antrags zur Förderung von Wasserstofftechnologien, Mikroelektronik und Batteriezelltechnik zurückgezogen haben - und welche Fördersumme im jeweiligen Bereich daher voraussichtlich nicht abgerufen wird.