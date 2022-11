Bedrohungslage für Kritische Infrastruktur

Inneres und Heimat/Antwort - 10.11.2022 (hib 649/2022)

Berlin: (hib/STO) Die Bundesregierung geht nach eigenen Angaben seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine von einer erhöhten Bedrohungslage für Kritische Infrastruktur in Deutschland aus. Auch künftig seien „weitere (hybride) Angriffe gegen ebendiese Einrichtungen in Betracht zu ziehen“, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/4267) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/3915) weiter. Danach besteht seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine eine erhöhte Gefährdungslage für Deutschland durch Cyberangriffe. Es seien „noch keine breit angelegten Kampagnen gegen kritische Infrastrukturen in Deutschland“ beobachtet worden.