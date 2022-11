Ukrainische Geflüchtete mit Schutzbedürftigkeit

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 14.11.2022 (hib 658/2022)

Berlin: (hib/CHE) Die Fraktion Die Linke interessiert sich für die Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten mit besonderer Schutzbedürftigkeit. In einer Kleinen Anfrage (20/4388) fragt sie die Bundesregierung unter anderem, wie viele eigenständig aus der Ukraine geflüchtete ukrainische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen mit Behinderung oder Pflegebedürftigkeit, die sich zum Zeitpunkt ihrer Anfrage an die Bundeskontaktstelle bereits in der Bundesrepublik befunden haben, in Angebote der stationären Pflege oder Eingliederungshilfe in die Bundesländer vermittelt werden konnten.