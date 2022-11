Linke fragt nach Mitbestimmung

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 14.11.2022 (hib 658/2022)

Berlin: (hib/CHE) Die Fraktion Die Linke hat eine Kleine Anfrage (20/4333) zur Unternehmensmitbestimmung in Deutschland gestellt. Darin fragt sie die Bundesregierung unter anderem nach Gründen, weshalb Unternehmen mit Verwaltungssitz in Deutschland trotz der entsprechenden Anzahl an Beschäftigten nicht oder nicht in vollem Maße durch Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat mitbestimmt sind.