AfD fragt nach Anzahl der Wolfsrisse

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 16.11.2022 (hib 664/2022)

Berlin: (hib/NKI) Die AfD-Fraktion erkundigt sich nach der Anzahl von Wolfsrissen im Zeitraum Januar 2021 bis Oktober 2022. In einer Kleinen Anfrage (20/4451) möchten die Abgeordneten unter anderem wissen, ob es in dem Zeitraum Entschädigungszahlungen an betroffene Tierhalter gegeben habe und ob die Bundesregierung eine Überprüfung oder die Anpassung des Schutzstatus des Wolfes in Abhängigkeit von der Populationsentwicklung innerhalb der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie plane.