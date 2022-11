Bundesstützpunkt Altenberg: nicht mehr für Biathlon

Sport/Antwort - 16.11.2022 (hib 666/2022)

Berlin: (hib/CHE) Die Bundesregierung verteidigt die Entscheidung, den Standort Altenberg in Sachsen künftig nur für Bob, Rennrodel und Skeleton und nicht mehr für Biathlon als Bundesstützpunkt (BSP) zu führen. Das schreibt sie in einer Antwort (20/4268) auf eine Kleine Anfrage (20/4152) der AfD-Fraktion. Die Entscheidung über den Stützpunkt Altenberg (Biathlon) habe das Bundesinnenministerium auf Grundlage seiner Kriterien gefällt, die ein regelmäßiges Stützpunkttraining von Bundeskadern, die Verfügbarkeit einer geeigneten Trainingsstätte in dem notwendigen Umfang, qualifiziertes Leistungssportpersonal am Bundesstützpunkt und eine langfristige Perspektive des Standorts umfassten. „Eine Erörterung der langfristigen Perspektive des Stützpunkts Altenberg (Biathlon), der überwiegend im Nachwuchsleistungssport Aufgaben erfüllt, wird noch mit allen Akteuren stattfinden“, kündigt die Regierung an.