Austausch mit Taliban-Vertretern in Doha 2020 und 2021

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 17.11.2022 (hib 668/2022)

Berlin: (hib/AHE) Nach der „Rolle Deutschlands im innerafghanischen Friedensprozess“ erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/4463). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, seit wann genau sie mit Taliban-Vertretern in Doha im Austausch gestanden hat und ob sie auf ihrer Seite Versäumnisse sieht, „die zum Scheitern der in den Jahren 2020 und 2021 in Doha geführten innerafghanischen Verhandlungen beigetragen haben“.