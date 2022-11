Fragen zur Behandlung von Lipödemen

Gesundheit/Kleine Anfrage - 17.11.2022 (hib 668/2022)

Berlin: (hib/PK) Mit Lipödemen, Fettverteilungsstörungen am Körper, befasst sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/4469). Betroffen sind zumeist Frauen, das Fettgewebe vergrößert sich dabei hauptsächlich an Ober- und Unterschenkeln. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie viele Menschen von der Krankheit betroffen sind.