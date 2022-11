Teilnahme an Einheits-Feierlichkeiten

Inneres und Heimat/Antwort - 17.11.2022 (hib 669/2022)

Berlin: (hib/STO) Über die Teilnahme von Regierungsmitgliedern an den vom Freistaat Thüringen ausgerichteten offiziellen Feierlichkeiten am Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober dieses Jahres berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/4392) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/4167). Danach haben Bundeskanzler Olaf Scholz, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) sowie die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) und die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger (FDP), an den genannten Feierlichkeiten teilgenommen.