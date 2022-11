Drei Parteispenden von jeweils mehr als 50.000 Euro

Bundestagsnachrichten/Unterrichtung - 18.11.2022 (hib 670/2022)

Berlin: (hib/VOM) Bundestagspräsidentin Bärbel Bas informiert in einer Unterrichtung (20/4513) über drei Parteispenden, die im August 2022 gemeldet worden sind und die jeweils 50.000 Euro übersteigen. Dazu zählen Spenden von Susanne Klatten und Stefan Quandt aus Bad Homburg in Höhe von jeweils 50.001 Euro für die CDU und eine Spende des dänischen Kulturministeriums an den Südschleswigschen Wählerverband (SSW) von 125.782,36 Euro. Der SSW ist die Partei der dänischen und friesischen Minderheit in Deutschland. Der SSW korrigiert zugleich die Summe einer Spendenanzeige vom 29. Juni 2021, die mit 124.238,10 Euro angegeben worden war (19/32249 neu). Korrekt ist der Unterrichtung zufolge der Betrag von 124.300,25 Euro.