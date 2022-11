AfD fragt nach Beschaffung von bewaffneten Drohnen

Verteidigung/Kleine Anfrage - 23.11.2022 (hib 684/2022)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über die Beschaffung von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage (20/4481) möchte sie unter anderem wissen, mit welchem quantitativem und qualitativem Bedarf an bewaffneten unbemannten Systemen die Bundesregierung in zehn Jahren für die Bundeswehr rechnet. Zudem möchte sie erfahren, ob die Bundesregierung eine Bewaffnung der 21 Eurodrohnen, die zukünftig für die Bundeswehr beschafft werden sollen, plant und ob eine Nutzung der bewaffneten „Heron TP“-Drohnen über das aktuelle Ende des Leasingvertrages hinaus vorgesehen ist.