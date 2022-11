CDU/CSU fragt nach elektronischen Wertpapieren

Finanzen/Kleine Anfrage - 25.11.2022 (hib 687/2022)

Berlin: (hib/HLE) Nach der Entwicklung der elektronischen Wertpapiere in Deutschland erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/4570). Die Bundesregierung soll mitteilen, wie viele Emissionen nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere bisher durchgeführt wurden und wie hoch das Handelsvolumen mit solchen Papieren ist. Nach Ansicht der Unionsfraktion ist die Umsetzung des Gesetzes über elektronische Wertpapiere in mehrfacher Hinsicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben.