Förderung von Projekten gegen Extremismus

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Antwort - 25.11.2022 (hib 688/2022)

Berlin: (hib/CHE) Der Bund hat im Jahr 2021 Programme und Projekte zur Bekämpfung des Linksextremismus mit rund 1,3 Millionen Euro gefördert. Programme, Projekte und Initiativen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus sind mit rund 22 Millionen Euro gefördert worden. Der Kampf gegen Islamismus wurde mit rund 17 Millionen Euro unterstützt. Das geht aus einer Antwort (20/4404) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/4163) der AfD-Fraktion hervor.

Die Regierung verweist aber darauf, dass viele Förderprojekte im Bundesprogramm „Demokratie leben!“ größtenteils phänomenübergreifend gestaltet seien wie zum Beispiel die Partnerschaften für Demokratie, die Landes-Demokratiezentren oder die Prävention und Deradikalisierung in Strafvollzug und Bewährungshilfe. „Dadurch ist eine direkte thematische Zuordnung dieser Fördermittel nicht möglich. Ähnliches gilt für andere Programme und Projekte. Im Programm Respekt Coaches arbeiten pädagogische Fachkräfte an bundesweit rund 272 Standorten in der primären Prävention, um junge Menschen vor Extremismus in all seinen Erscheinungsformen, Rassismus sowie vor gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu schützen.“