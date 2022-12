Tourismus in Mitteldeutschland wird gefördert

Tourismus/Antwort - 05.12.2022 (hib 723/2022)

Berlin: (hib/EMU) Die Höhe der Tourismusförderungen in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen listet die Bundesregierung in einer Antwort (20/4406) auf eine Kleine Anfrage (20/4164) der Afd-Fraktion tabellarisch auf. Der Tourismus in strukturschwachen Regionen werde im Rahmen der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) über einzelbetriebliche Investitionen und solche zum Ausbau der touristischen Infrastruktur gefördert, heißt es zudem in der Antwort.

An der Finanzierung der GRW sind Bund und Länder je zur Hälfte beteiligt. Es entfalle von den GRW-Mitteln jedoch nur ein Teil auf den Tourismussektor: „Die Entscheidung, ob und in welchem Umfang touristische Investitionsvorhaben vor Ort gefördert werden, obliegt den Ländern“, schreibt die Bundesregierung.