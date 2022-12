Entwicklung der Medizinischen Versorgungszentren

Gesundheit/Kleine Anfrage - 05.12.2022 (hib 723/2022)

Berlin: (hib/PK) Mit Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in der Hand von Finanzinvestoren befasst sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/4778). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie sich die Anzahl der MVZ sowie der Anteil der MVZ, die sich in der Hand von Fremdinvestoren befinden (iMVZ), seit 2015 entwickelt hat.