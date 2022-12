Lehrgänge zur Geldwäschebekämpfung

Inneres und Heimat/Antwort - 06.12.2022 (hib 725/2022)

Berlin: (hib/STO) Über Lehrgänge in den Geschäftsbereichen des Bundesinnenministeriums und des Bundesfinanzministeriums zur Geldwäschebekämpfung und Vermögensabschöpfung berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/4649) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/4449). Wie die Bundesregierung darin ferner darlegt, sind ihrer Auffassung nach ihre Mitarbeiter für die Geldwäschebekämpfung ausreichend ausgebildet und qualifiziert. „Außerdem werden die Fortbildungskonzepte und -inhalte laufend evaluiert und den gegebenenfalls erkannten Anpassungsbedarfen Rechnung getragen, um somit mit der Kriminalitätsentwicklung Schritt halten zu können“, heißt es in der Antwort weiter.