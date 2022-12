Union fragt nach Beschaffung der MOBAST-Weste

Verteidigung/Kleine Anfrage - 06.12.2022 (hib 725/2022)

Berlin: (hib/AW) Die CDU/CSU-Fraktion will über die Beschaffung der modularen ballistischen Schutz- und Trageausstattung (MOBAST) für die Bundeswehr informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (20/4660) möchte sie unter anderem wissen, ob mittlerweile ein verbindlicher Lieferplan für die Schutzwesten vorliegt und ob dieser von dem bei Vertragsabschluss vereinbarten Lieferplan abweicht. Zudem will sie erfahren, warum bei der Vergabe des Rahmenvertrages im Gegensatz zur üblichen Praxis nur ein Unternehmen mit der Herstellung und Lieferung beauftragt wurde, obwohl es in Deutschland mehrere Hersteller der Westen gibt.