Etwaige Radikalisierung von Klimaprotestgruppierungen

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 07.12.2022 (hib 727/2022)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, ob die Bundesregierung Anzeichen für eine Radikalisierung bestimmter Klimaprotestgruppierungen in Deutschland sieht. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/4794) unter anderem danach, ob sich die Klimaprotestgruppierung „Aufstand der letzten Generation“ nach Ansicht der Bundesregierung noch in glaubhafter Form von extremistischen Strömungen abgrenzt.