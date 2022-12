Entkräftung von Falschinformationen in der Corona-Pandemie

Gesundheit/Antwort - 08.12.2022 (hib 730/2022)

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung tritt nach eigenen Angaben der Verbreitung von Falschinformationen in der Corona-Pandemie gezielt entgegen. Falschinformationen könnten, insbesondere in den sozialen Medien, mit einem Gesundheitsrisiko für die Bürger einhergehen, daher sei die Identifikation und Analyse von Falschinformationen wichtiger Bestandteil der kommunikativen Arbeit, heißt es in der Antwort (20/4789) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/4480) der AfD-Fraktion.

Die Kommunikationsstrategie folge dem Ansatz, den Bürgern seriöse und verlässliche Informationen zur Verfügung zu stellen. In angezeigten Fällen reagiere die Bundesregierung in Form einer Richtigstellung oder durch das Entkräften („Debunking“) von Mythen und Falschinformationen. Mit Hilfe eines engmaschigen „Community Managements“ und durch „Social Listening“ würden relevante Falschinformationen und aktuelle Mythen identifiziert.