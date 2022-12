Verbesserung der Bahninfrastruktur in Brandenburg

Verkehr/Kleine Anfrage - 14.12.2022 (hib 747/2022)

Berlin: (hib/HAU) Die Verbesserung der Bahninfrastruktur in Brandenburg nimmt die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/4817) in den Blick. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Streckenkilometer Bahnstrecke in Brandenburg in den Jahren 2020, 2021 und 2022 zum Netz hinzugekommen sind. Gefragt wird auch nach dem Stand bei Reaktivierungen von Strecken und Bahnstationen in dem Bundesland.