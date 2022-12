Tourismusausschuss lehnt AfD-Antrag zu Jugendreisen ab

Tourismus/Ausschuss - 14.12.2022 (hib 749/2022)

Berlin: (hib/EMU) Einen Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Kinder- und Jugendreisen besser aufstellen - Jugendmobilität neu starten“ (20/3697) hat der Tourismusausschuss mit den Stimmen aller Fraktionen gegen das Votum der AfD-Fraktion abgelehnt.

In dem Antrag hatten die Abgeordneten gefordert, den Kinder- und Jugendtourismus „nach langer Zwangsvereinzelung in der Corona-Krise“ besser aufzustellen. So müsse es abhängig von der sozialen Bedürftigkeit einen Anspruch auf vollständige oder teilweise Kostenübernahme für Kinder- und Jugendreisen geben, wie es die Jugendhilfe in Paragraf 90 Absatz 2 Sozialgesetzbuch VIII vorsieht. Zudem müsse der Schutz und die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen auf solchen Reisen als „oberstes Gebot“ begriffen werden, schreiben die Abgeordneten.