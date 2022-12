Union fordert Ausnahmen bei Düngung

Ernährung und Landwirtschaft/Antrag - 15.12.2022 (hib 757/2022)

Berlin: (hib/NKI) Ausnahmemöglichkeiten für bestimmte landwirtschaftliche Betriebe zur Düngung in sogenannten roten Gebieten fordert die CDU/CSU-Fraktion in einem Antrag (20/4883). Darin wird verlangt, dass die Bundesregierung „umgehend“ ein Konzept vorlegt „zur verursachergerechten Befreiung landwirtschaftlicher Betriebe, die nachweislich gewässerschonend wirtschaften“. Das Konzept solle „eng mit der EU-Kommission“ abgestimmt werden, „um eine rechtssichere und zügige Umsetzung zu ermöglichen“, heißt es in dem Papier. Der Vorschlag wird am Donnerstag ohne Aussprache an den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen.