AfD will erweiterte Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel

Ernährung und Landwirtschaft/Antrag - 15.12.2022 (hib 757/2022)

Berlin: (hib/NKI) Eine Herkunftskennzeichnung für „Lebensmittel in Fertigpackungen“ fordert die AfD-Fraktion in einem Antrag (20/4889). Der Bundestag berät am Donnerstag in erster Lesung über die Einführung einer staatlichen Tierhaltungskennzeichnung (20/4822). Mit dem geplanten Label sollen Verbraucher im Supermarkt sofort erkennen, woher das Fleisch stammt und wie die Tiere gehalten wurden. Nach der Debatte sollen die Vorlagen an den federführenden Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen werden.