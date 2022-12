AfD für mehr Direktvermarktung regionaler Lebensmittel

Ernährung und Landwirtschaft/Antrag - 15.12.2022 (hib 757/2022)

Berlin: (hib/NKI) Eine „stärkere Direktvermarktung regionaler landwirtschaftlicher Produkte, um den ländlichen Raum zu stärken“, fordert die AfD-Fraktion in einem Antrag mit dem Titel „Regionale Verarbeitungskapazitäten fördern - Landwirtschaftliche Direktvermarktung unterstützen“ (20/4899). Dazu sollen unter anderem „Initiativen, die zur besseren Vermarktung regionaler Agrarprodukte führen“ gegründet werden, außerdem soll die Zusammenarbeit mit den Bundesländern dazu intensiviert werden. Der Antrag soll am Donnerstag ohne Aussprache zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung überwiesen werden.