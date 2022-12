Fragen zu dekarbonisiertem Wasserstoff

Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz/Kleine Anfrage - 15.12.2022 (hib 757/2022)

Berlin: (hib/SAS) Nach dekarbonisiertem Wasserstoff erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/4816). So will sie unter anderem wissen, ob die Bundesregierung plant, die Produktion von dekarbonisiertem Wasserstoff aus Abfällen beziehungsweise biogenen Quellen in Deutschland zu fördern.