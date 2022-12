Union fragt nach neuen Abschlussbezeichnungen

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 19.12.2022 (hib 762/2022)

Berlin: (hib/DES) Um die Abschlussbezeichnungen nach dem Berufsbildungsmodernisierungsgesetz geht es in einer Kleinen Anfrage (20/4843) der CDU/CSU-Fraktion. Am 1. Januar 2020 ist das Gesetz, mit welchem die „internationale Anschluss- und Wettbewerbsfähigkeit deutscher Ausbildungsabschlüsse“ verbessert werden sollte, in Kraft getreten. Durch die Einführung der Bezeichnungen „Geprüfte(r) Berufsspezialist(in)“, „Bachelor Professional“ und „Master Professional“ solle außerdem die Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung zur akademischen Bildung unterstrichen werden.

Die Abgeordneten möchten von der Bundesregierung unter anderem erfahren, in wie vielen Ausbildungsverordnungen die neuen Bezeichnungen bisher eingeführt worden sind.