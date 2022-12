Linke fragt nach Strategie gegen Fachkräftemangel

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 19.12.2022 (hib 763/2022)

Berlin: (hib/CHE) Die Fraktion Die Linke hat eine Kleine Anfrage (20/4860) zur Bewältigung der Fachkräftekrise in Deutschland gestellt und fragt darin unter anderem nach der Zahl der offenen Stellen in einzelnen Berufsgruppen. Sie möchte von der Bundesregierung aber auch wissen, in welchen Berufen insbesondere niedrige Löhne und unattraktive Arbeitsbedingungen dafür verantwortlich sind, dass offene Stellen unbesetzt bleiben.