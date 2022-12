AfD schlägt Gerold Otten für das Vizepräsidentenamt vor

Bundestagsnachrichten/Wahlvorschlag - 20.12.2022 (hib 766/2022)

Berlin: (hib/VOM) Die AfD-Fraktion hat einen Wahlvorschlag (20/4995) vorgelegt, in dem sie ihren Abgeordneten Gerold Otten für das Amt des Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages vorschlägt. Zuletzt hatte am 15. Dezember der AfD-Abgeordnete Sebastian Münzenmaier für dieses Amt kandidiert und die erforderliche Zahl von 369 Stimmen nicht erreicht. Gerold Otten hatte sich bereits in der vergangenen Wahlperiode um das Vizepräsidentamt beworben und war in drei Wahlgängen jeweils gescheitert. Der 67-jährige frühere Bundeswehroffizier vertritt den bayerischen Wahlkreis München-Land und gehört dem Parlament seit 2017 an. Er zog 2017 und 2021 jeweils über die Landesliste seiner Partei in den Bundestag ein. Er ist Obmann seiner Fraktion im Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung des Auswärtigen Ausschusses sowie Mitglied des Verteidigungsausschusses.