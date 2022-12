AfD fragt nach „Bürokratieabbau in der Landwirtschaft“

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 20.12.2022 (hib 767/2022)

Berlin: (hib/NKI) Nach Maßnahmen, um „landwirtschaftliche Betriebe bürokratisch zu entlasten“, erkundigen sich AfD-Abgeordnete in einer Kleinen Anfrage (20/4859). Darin wollen sie unter anderem wissen, ob die Bundesregierung beispielsweise plane, „ein bundeseinheitliches Programm zur Meldung von Daten zu Düngemitteln“ oder „eine zentrale Datenbank für die Nutztierhaltung“ zu schaffen, wie es in dem Projektbericht „Hofarbeit statt Schreibtischzeit“ vorgeschlagen werde. Hintergrund seien Vorschläge des Statistischen Bundesamtes, des Bundeskanzleramtes, des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und des Nationalen Normenkontrollrates, die gemeinsam „Maßnahmen zur Reduktion der bürokratischen Belastung der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland“ erarbeitet hätten.