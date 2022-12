AfD-Fraktion will ländliche Räume attraktiver machen

Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen/Antrag - 21.12.2022 (hib 768/2022)

Berlin: (hib/JOH) Laut einem Antrag (20/4992) der AfD-Fraktion soll die Bundesregierung zusammen mit den Ländern den ländlichen Raum attraktiver für einheimische Familien und Berufseinsteiger machen und dafür unter anderem die Breitbandversorgung, den öffentlichen Nahverkehr und die Straßeninfrastruktur verbessern. Institutionen und Strukturen für Bildung und Ausbildung sollen erhalten und gegebenenfalls modernisiert werden, die Entschlackung bürokratischer Prozesse solle zudem Unternehmen von „überbordenden Berichts-, Informations- und Nachweispflichten“ entlasten, heißt es in der Vorlage.

In der Begründung beruft sich die Fraktion auf verschiedene Studien, denen zufolge wieder mehr junge Familien und Berufseinsteiger von den (Groß-)Städten auf das Land ziehen. Diesen Trend solle die Bundesregierung nach Auffassung der AfD als Chance zu begreifen. „Familien und Berufseinsteigern muss im ländlichen Raum eine Daseinsvorsorge zugesichert werden, um dadurch auch die ländlichen Gemeinden selbst zu revitalisieren“, schreiben die Abgeordneten. So könnten durch eine bewusste Vermittlung des Leerstandes von Gemeinden an Berufseinsteiger und junge Familien „nicht nur neue Einwohner gewonnen, sondern auch weitere Konsummöglichkeiten und Dienstleistungen angeboten werden“. Der Verbleib von (Fach-)Hochschulen in ländlichen Gebieten ermögliche es Unternehmen, Studierende frühzeitig anzusprechen und so vor Ort zu halten.