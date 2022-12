EU-Perspektive für die Republik Moldau

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 28.12.2022 (hib 774/2022)

Berlin: (hib/SCR) Die „EU-Perspektive für die Republik Moldau“ thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/5005). Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem wissen, ob sie „ihre zustimmende Haltung zum EU-Beitritt der Republik Moldau bereits durch diplomatische Handlungen bekräftigt“ hat. Zudem fragt sie nach der Einschätzung der Bundesregierung zu Unruhen in Moldau im April 2022.