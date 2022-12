Austritt aus dem Council for Game and Wildlife Conservation

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 28.12.2022 (hib 774/2022)

Berlin: (hib/SCR) Die Umstände der Kündigung der Mitgliedschaft der Bundesregierung im „International Council for Game and Wildlife Conservation“ (CIC) interessiert die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/5050). Unter anderem will die Fraktion Auskunft über die Gründe des Austritts sowie zu im Vorfeld stattgefundenen Gesprächen mit Fachverbänden. In der Vorbemerkung kritisiert die Unionsfraktion den Austritt als fachlich und wissenschaftlich nicht nachvollziehbar.