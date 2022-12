Fragen zu Tarifverträgen und Tarifflucht

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 28.12.2022 (hib 775/2022)

Berlin: (hib/PK) Tarifverträge sind Thema einer Kleinen Anfrage (20/5049) der Linksfraktion. Die Tarifbindung, also der Anteil der Beschäftigten, für die die Regelungen eines Tarifvertrags gelten, gehe seit Jahren zurück. Ein Grund dafür sei die Möglichkeit, in Arbeitgeberverbänden Mitglied zu sein, ohne von den Tarifverträgen erfasst zu sein (Mitgliedschaften ohne Tarifbindung - OT-Mitgliedschaft), heißt es in der Anfrage. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie sich die Zahl der Mitgliedschaften in Arbeitgeberverbänden insgesamt sowie der OT-Mitgliedschaften entwickelt hat.