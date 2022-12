Masterplan Ladeinfrastruktur II auf dem Prüfstand

Verkehr/Kleine Anfrage - 28.12.2022 (hib 776/2022)

Berlin: (hib/JOH) Warum der Masterplan Ladeinfrastruktur II erst am 19. Oktober 2022 und damit mehr als drei Monate nach Vorstellung des Entwurfs beschlossen wurde, will die CDU/CSU-Fraktion mittels einer Kleinen Anfrage (20/5053) erfahren. Außerdem will sie wissen, ob das im Masterplan erwähnte Ziel von einer Million Ladepunkten bis zum Jahr 2030 als fester Zielwert zu verstehen ist oder ob die Bundesregierung plant, den Zielwert dynamisch an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Die Abgeordneten fragen die Bundesregierung darüber hinaus, wie sie ein ausreichendes Stromnetz, das für die Ladeinfrastruktur benötigt wird, sicherstellen will.