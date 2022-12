Fragen zu Ermittlungen nach Brandanschlag von 1991

Recht/Kleine Anfrage - 29.12.2022 (hib 777/2022)

Berlin: (hib/SCR) Die Fraktion Die Linke hat erneut eine Kleine Anfrage (20/4998) im Zusammenhang mit einem Ermittlungs- und Gerichtsverfahren zum mutmaßlichen Mord an Samuel Kofi Yeboah am 19. Januar 1991 in Saarlouis-Fraulautern gestellt. Darin fragen sie die Bundesregierung, ob der Generalbundesanwalt oder vom ihm beauftragte Behörden „anlässlich der Ermittlungen zum Brandanschlag in Saarlouis am 19. September 1991 weitere Anschläge bzw. Anschlagsversuche betrachtet“ haben, die nicht bereits in der Antwort (20/2118) auf eine frühere Anfrage der Fraktion genannt wurden.