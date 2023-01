Arbeitslosenversicherung für Selbstständige

Arbeit und Soziales/Antwort - 02.01.2023 (hib 1/2023)

Berlin: (hib/CHE) Der Anteil der freiwillig in der Arbeitslosenversicherung versicherten Selbstständigen an allen Selbstständigen hat in den Jahren 2020 und 2021 jeweils rund zwei Prozent betragen. 2021 sind rund 3.880Anträge von Selbstständigen auf Aufnahme in die freiwillige Arbeitslosenversicherung bewilligt worden, rund 480 wurden abgelehnt. Das geht aus einer Antwort (20/5023) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/4791) der Fraktion Die Linke hervor.

Zur Frage, ob vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Corona-Pandemie an den gesetzlichen Vorgaben für die Arbeitslosenversicherung für Selbstständige etwas geändert werden solle, äußert sich die Bundesregierung nur vage. Es werde fortlaufend geprüft, ob Änderungen nötig seien, schreibt sie.