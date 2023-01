AfD fragt nach Evaluation der Gender Studies

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 02.01.2023 (hib 2/2023)

Berlin: (hib/CHE) Die AfD-Fraktion hat eine Kleine Anfrage (20/5096) zur Evaluation der Gender Studies durch den Wissenschaftsrat unter Berücksichtigung aller relevanten Einrichtungen in Deutschland gestellt. Darin fragt sie die Bundesregierung unter anderem, in welcher Form die Ergebnisse der Gender Studies bisher in die Ausgestaltung von Gesetzen, Nationalen Aktionsplänen und Gleichstellungsinitiativen der Bundesregierung eingegangen sind.