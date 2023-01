Union fragt nach der Gasbeschaffung in Deutschland

Klimaschutz und Energie/Kleine Anfrage - 02.01.2023 (hib 2/2023)

Berlin: (hib/MIS) Die Unionsfraktion betrachtet Deutschlands Gasbeschaffungsstrategie mit Sorge. Der Einkauf großer Mengen Gas durch die Trading Hub Europe (THE) im Auftrag der Bundesregierung habe den Preis für Erdgas am Spotmarkt sehr stark steigen lassen. In einer Kleinen Anfrage (20/5126) wollen die Abgeordneten von CDU und CSU deshalb unter anderem wissen, warum nach Kenntnis der Bundesregierung die THE nur am Spotmarkt Erdgas einkaufe und nicht zusätzlich auch am Terminmarkt; warum sich die THE nicht über Terminkontrakte gegen fallende Erdgaspreise abgesichert habe und ob die Bundesregierung erwogen habe, statt der THE ein bei der Gasbeschaffung erfahrenes Handelshaus zu beauftragen. Die Unionsfraktion bittet in diesem Zusammenhang um Auskunft darüber, wie hoch die Kosten für den Bundeshaushalt sind, die für die Befüllung der deutschen Erdgasspeicher seit Beginn des Krieges in der Ukraine angefallen sind.

Zudem interessieren sich die Abgeordneten für den Stand der Dinge bei der Suche nach alternativen Gasbeschaffungsmöglichkeiten wie zum Beispiel LNG.