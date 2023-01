Rund 7,2 Millionen Kinder mit Corona-Infektion gemeldet

Gesundheit/Antwort - 02.01.2023 (hib 3/2023)

Berlin: (hib/PK) Dem Robert Koch-Institut (RKI) sind nach Angaben der Bundesregierung bis zum 18. November 2022 insgesamt rund 7,2 Millionen Sars-CoV-2-Fälle bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren übermittelt worden. In der jüngsten Altersgruppe der Kinder zwischen null und vier Jahren wurden rund eine Million Infektionsfälle registriert, wie aus der Antwort (20/5027) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/4431) der Linksfraktion hervorgeht.

Bei den 5- bis 9-Jährigen waren es rund 2,1 Millionen Fälle, bei den 10- bis 14-Jährigen rund 2,3 Millionen und bei den 15- bis 18-Jährigen rund 1,8 Millionen gemeldete Fälle.

Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) hat den Angaben zufolge zwischen Januar 2020 und 13. November 2022 deutschlandweit 914 Fälle des Pädiatrischen Inflammatorischen Multisystem Syndroms (PIMS) erfasst. Etwa die Hälfte der PIMS-Patienten wurde intensivmedizinisch behandelt.

In 3,4 Prozent der Fälle hätten bei Entlassung andauernde Beschwerden oder Auffälligkeiten insbesondere bezogen auf das Herz-Kreislauf-System bestanden, die nicht sicher als reversibel einzuschätzen seien, heißt es in der Antwort weiter. Tödliche PIMS-Verläufe seien bisher in Deutschland nicht gemeldet worden. Das PIMS-Syndrom tritt in seltenen Fällen infolge einer Corona-Infektion bei Kindern auf.