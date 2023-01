Fragen zu Finanzkrediten an die Firma Trafigura

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 02.01.2023 (hib 3/2023)

Berlin: (hib/PK) Mit der Gewährung ungebundener Finanzkredite an die Firma Trafigura in Singapur befasst sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/5098). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, welche Bundesbehörde die ESG-Prüfung (Environment, Social, Governance) bei Trafigura vorgenommen hat.