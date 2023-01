Gastgeschenke für Amtsträger auf Dienstreisen

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 05.01.2023 (hib 7/2023)

Berlin: (hib/AHE) Nach Gastgeschenken für Vertreter der Bundesrepublik auf Dienstreisen erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/4991). Die Bundesregierung soll Auskunft geben, welche Gastgeschenke im Einzelwert von über 50 Euro deutsche Amtsträger auf Bundesebene auf Dienstreisen in andere Länder im Jahre 2022 verschenkt haben und welche Gastgeschenke sie in diesem Zeitraum erhalten haben. Die Abgeordneten fragen auch, nach welchen Kriterien Gastgeschenke durch wen ausgesucht werden und welche Gesamtkosten in den Jahren 2017 bis 2022 für ihre Anschaffung angefallen sind.