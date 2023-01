Mehr Versorgungssicherheit bei Arzneimitteln angestrebt

Gesundheit/Antwort - 05.01.2023 (hib 9/2023)

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung arbeitet nach eigenen Angaben an einer Verbesserung der Versorgungssicherheit bei Arzneimitteln und der Vermeidung von Engpässen. Sinnvoll seien neben Anreizen für den Erhalt oder den Ausbau von Wirkstoffherstellungsstätten in der EU auch Initiativen zur Diversifizierung der Lieferketten, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen, heißt es in der Antwort (20/5041) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/4814) der AfD-Fraktion.

Ferner werde die Europäische Kommission in ihrem Ziel unterstützt, die Sicherstellung der Arzneimittelversorgung zu verbessern. Die Überarbeitung des Europäischen Arzneimittelrechts solle einen Rechtsrahmen schaffen, der die Problematik der vulnerablen Lieferketten und der Lieferengpässe berücksichtige und so die Versorgungssicherheit stärke.

Derzeit werde auch geprüft, ob die Förderung des Auf- und Ausbaus lokaler Produktionsanlagen möglich ist. Eine Ausweitung der Bevorratungspflichten werde hingegen nicht als geeignet bewertet, langfristige Lieferengpässe bei Arzneimitteln zu vermeiden.