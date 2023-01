Reform der Physiotherapie-Ausbildung

Gesundheit/Antwort - 05.01.2023 (hib 9/2023)

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung arbeitet an einer Neuordnung der Physiotherapie-Ausbildung. Der Konzeptentwurf über die künftige Ausgestaltung der Berufe in der Physiotherapie basiere auf der Schaffung eines berufsfachschulischen und eines hochschulischen Berufs mit jeweils spezifischen und ausdifferenzierten Kompetenzen, heißt es in der Antwort (20/5128) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/4866) der CDU/CSU-Fraktion.

Vorgesehen seien also zwei eigenständige, umfassend qualifizierte und hochwertige Berufe in der Physiotherapie. Dabei solle der berufsfachschulische Zweig auch künftig mindestens die Tätigkeiten in der Versorgung abdecken, die bisher durch Masseure und medizinische Bademeister sowie Physiotherapeuten erbracht werden. Der hochschulische Zweig in der Physiotherapie solle darüber hinausgehende Kompetenzen umfassen.

Eine Vollakademisierung des Berufes ist den Angaben zufolge nicht geplant. Das würde bedeuten, dass alle Therapeuten ausschließlich an Hochschulen ausgebildet werden. Dies sehe der Konzeptentwurf nicht vor, heißt es in der Antwort.