Beschäftigung von Fotografen bei Bundesbehörden erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 09.01.2023 (hib 14/2023)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion möchte von der Bundesregierung erfahren, in welchen Bundesbehörden seit dem Jahr 2010 „Fotografen auf Basis eines Anstellungsverhältnisses oder auf sonstiger Basis beschäftigt beziehungsweise ihre Dienste kostenpflichtig in Anspruch genommen“ werden oder wurden. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/5076) unter anderem danach, welche Kosten gegebenenfalls jährlich für die Inanspruchnahme der Fotografen seit dem Jahr 2010 entstanden beziehungsweise entstehen.