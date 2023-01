Handwerkskammern in Bayern

Wirtschaft/Antwort - 10.01.2023 (hib 17/2023)

Berlin: (hib/SCR) Die Bundesregierung kann keine Angaben zu Beiträgen verschiedener Handwerkskammern aus dem Freistaat Bayern im Bund-Länder-Ausschuss „Handwerksrecht“ machen. Die von der AfD-Fraktion abgefragten Themen seien bei der Ausschusssitzung am 24. und 25. März 2022 nicht behandelt worden. Auch seien in diesem Zusammenhang keine entsprechenden Positionspapiere überreicht worden, heißt es in der Antwort (20/5113) auf eine Kleine Anfrage (20/4868) der Fraktion.